El domingo 28 de mayo a partir de las 11:19 a.m. (hora de Colombia) se correrá la edición 101 de las 500 Millas de Indianápolis, prueba que se disputa en el óvalo de 2.5 millas del Indianapolis Motor Speedway y que en 2017 contará con la presencia de 4 talentosos pilotos colombianos: Juan Pablo Montoya, del Penske Racing, quien parte desde la posición No. 18°, sexta fila; Carlos Muñoz, del A.J. Foyt Racing, casilla 24, octava fila; Gabby Chaves, Harding Racing, puesto 25 de partida, novena fila, y Sebastián Saavedra, Juncos Racing, cajón No.31, undécima fila.

Este viernes los pilotos que correrán la mítica prueba tendrán su última sesión de prácticas previas a partir de las 10:00 a.m. hasta las 12:30 p.m.; el sábado se llevará a cabo el acostumbrado desfile de los equipos y pilotos por las calles de Indianápolis y el domingo 28 a partir de las 10:35 se iniciará la programación de la carrera con la presentación de los pilotos al público asistente; a las 11:12 a.m. se realizarán los actos protocolarios y a las 11:19 a.m. se dará la largada de una de las pruebas más emblemáticas y esperadas del calendario del automovilismo mundial, pactada a 200 vueltas/500 Millas.

Aunque en las prácticas diversos inconvenientes hicieron que los colombianos tuvieran problemas para mostrar su talento, entre otros el clima, que hacía difícil para los equipos hallar el correcto set up de los vehículos, los colombianos son optimistas y coinciden en que lo importante es la carrera y ellos y sus equipos se han concentrado en la prueba.

Juan Pablo Montoya buscará su tercer título en Indy 500 lo cual lo ratificaría como uno de los mejores del mundo; Carlos Muñoz, ha sido dos veces subcampeón de la prueba y guarda la esperanza de título, él quiere aplicar el popular refrán “la tercera es la vencida”; mientras que Gabby Chaves y Sebastián Saavedra como pilotos de equipos debutantes en la prestigiosa carrera; Harding Racing y Juncos Racing, respectivamente, le apuestan a hacer su mejor presentación y de paso aportar al reconocimiento de sus escuderías en una de las más importantes y afamadas carreras del mundo.