A Otro Nivel, gran estreno

Desde la próxima semana los televidentes disfrutarán de la segunda temporada de A Otro Nivel, formato original de Caracol Televisión que llegará a las noches del prime time cargado de emoción, música y talento. Silvestre Dangond, Kike Santander y Fonseca integrarán nuevamente el jurado de lujo de este emocionante concurso donde cantantes profesionales mostrarán todo su talento. La hermosa y talentosa Paulina Vega, regresa como presentadora del concurso. La ex Miss Universo acompañará a los participantes en los minutos previos a su presentación en el ascensor y a lo largo del programa. “Sufro y me emociono con ellos, es inevitable lograr una conexión con los cantantes. Me he convertido en su acompañante y confidente”, aseguró. A Otro Nivel regresa a la pantalla de Caracol Televisión con algunas novedades. El set tendrá varios cambios que lo harán más llamativo, y por primera vez, estarán en juego más de 700 millones de pesos durante toda la competencia. Los participantes podrán ir llenando sus bolsillos en el trascurso del programa y no hasta el final. “Es el mismo formato con algunas diferencias: los premios serán en efectivo, y el elenco artístico tendrá mucho más nivel. La competencia este año se pone mucho más difícil”, comentó Kike Santander.