Por no existir pruebas suficientes en la responsabilidad de la muerte de Luis Andrés Comenares, hecho que sucedió el día 31 de Octubre en el Parque El Virrey del año del 2010, Jessy Quintero y Laura moreno fueron absueltas.

Los Colombianos no solo del común, si no de diferentes esferas sociales y políticas , no se hicieron esperar en cuanto a las reacciones en las redes sociales, hablando sobre lo mal que estamos en Justicia.

Defensa de La familia Colmenares escobar, presentará recurso de apelación que deberá ser resuelta por la sala penal del tribunal superior de Bogotá.

