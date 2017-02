Aquí video “Chained To The Rhythm”, Katy Perry

Katy Perry explora Oblivia, un parque temático futurista, en el video oficial de su nuevo sencillo “Chained To The Rhythm”. El clip, que puede verse aquí, se estrenó hoy en VEVO. Grabado durante tres días de enero en “la capital de la emoción del mundo” – Six Flags Magic Mountain en Valencia, California -, “Chained to the Rhythm” fue dirigido por el ganador del GRAMMY Matthew Cullen (Jay-Z, Beck), quien también estuvo a cawrgo de los videos de “Dark Horse” y “California Gurls”. Fue producido por Danny Lockwood, Rob Newman, Ben Leiser y Javier Jimenez.

