Parqueaderos cobran entre 28 y 47 pesos de más a la tarifa autorizada, este cobro adicional representa al año por vehículo, un valor de más de 5 millones 400 mil pesos para estos sitios de estacionamiento.

Basados en un estudio de la Personería Distrital sobre 499 parqueaderos, se encontró que el 22.64% cobra una tarifa mayor a la autorizada, si el promedio se mantuviera en toda la ciudad significaría un cobro irregular en 540 parqueaderos, que representaría $ 80 mil millones al año y un pago adicional para los capitalinos en los últimos seis años, de unos $ 480 mil millones.

Para Jose David Castellanos, Concejal de Cambio Radical, el control que se debe ejercer no se está realizando efectivamente: «Las alcaldías locales no están cumpliendo con su labor de vigilancia sobre los parqueaderos y esta inoperancia trae como consecuencia que la actualización de la tarifa no termine beneficiando el recaudo de la ciudad y que se cobre al ciudadano un valor superior al estipulado por la ley».

Castellanos sostiene: «En 2016 y hasta el mes de marzo de 2017, las alcaldías locales realizaron solo 319 operativos de control a los parqueaderos, revisando solo el 13% del total de establecimientos, y 9 de las alcaldías no realizaron un solo operativo, y algunas no pasaron de 2 o 3 visitas en 15 meses, según información obtenida de la Personería Distrital».

«A las alcaldías locales se les solicitó un registro completo de parqueaderos, sin embargo, 6 de ellas no entregaron la información y además se detectó que dentro de los reportes existen informes de direcciones erradas, parqueaderos no registrados y algunos que no existen». Finalizó el Cabildante

Aquí algunos casos sobre los cuales José David hace la denuncia y espera se tomen las medidas necesarias para acabar con esta situación.

1. Calle 22 #0-16 / Localidad: Santa Fé, Precio de acuerdo a demanda zonal y parqueadero a nivel piso: 59 pesos, están cobrando: 74 pesos por minuto.