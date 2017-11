En el marco de la visita de Estado del Presidente Juan Manuel Santos realiza a Portugal y en la que lo acompaña –entre otros miembros del gabinete– la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, los gobiernos de los dos países firmaron hoy un protocolo de cooperación para avanzar en temas de formación turística.

El protocolo tiene como fin fomentar actividades de cooperación en turismo a través de buenas prácticas y la formación del talento humano. Los dos Gobiernos coincidieron en que se puede desarrollar una agenda para potenciar el turismo, particularmente dadas las oportunidades que se abrirán en la era del posconflicto.



“Los portugueses han sabido aprovechar al máximo su potencial turístico. El de Colombia también es enorme y por eso queremos aprender de ellos, para tener cada día una oferta turística más sofisticada y con mejores servicios”, manifestó la Ministra María Lorena Gutiérrez.

El Presidente y su equipo de gobierno sostuvieron también una reunión con empresarios portugueses en el Hotel Ritz de Lisboa, donde les explicaron las ventajas que ofrece Colombia para sus inversiones. Un ejemplo de ello son las Tiendas Ara, grupo que llegó al país en 2013 y cuenta ya con más de 300 establecimientos.



“Portugal es un socio muy importante para Colombia. Entre el 2010 y el primer semestre de este año, la inversión de ese país ha sido de US$ 49,2 millones. Las oportunidades son enormes y vamos a trabajar por crecer cada día más el comercio y la inversión”, aseveró la Ministra.



Durante el encuentro con los empresarios se creó el Consejo Estratégico Binacional que trabajará para identificar y abordar los sectores y temas que permitan incrementar la cooperación entre los dos países para ofrecer oportunidades de largo plazo.

Se trata de una instancia de alto nivel integrada por representantes del sector privado pertenecientes a los sectores empresarial, cultural y educativo, que darán recomendaciones para profundizar las relaciones colombo-portuguesas.



En materia de comercio, Colombia exportó a Portugal entre enero y septiembre US$ 277,7 millones, de los cuales US$ 17,6 millones correspondieron a bienes no minero energéticos. Entre los bienes colombianos que llegan a ese destino –además de carbón– se encuentran bananos, polipropileno, café, tabaco en rama, policloruros, gelatinas y trajes, entre otros.