La directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Karen Abudinen Abuchaibe, visitó la ciudad de Barranquilla para poner en marcha la ruta CRECE, con el fin de conocer la realidad del territorio en cuanto a la atención de las niñas, niños, adolescentes y familias atlanticenses.

Con la visita al Centro de Desarrollo Infantil Los Andes y al Hogar Comunitario de Bienestar Las Estrellitas, la Directora General inició la jornada de la ruta CRECE en el departamento del Atlántico, donde hizo un llamado a la ciudadanía para evitar las principales causas de vulneración de los derechos de la niñez.

“Mi gran anhelo es tener cero maltrato infantil en el país. Esa es la cifra a la que me gustaría referirme, no más niñas ni niños maltratados o abusados, no más niños con problemas nutricionales. La protección de nuestra niñez es responsabilidad de todos y tenemos que trabajar en ello”, señaló Abudinen Abuchaibe.

Durante la jornada, la Directora General tuvo un encuentro cercano con los 423 colaboradores del ICBF – Regional Atlántico y los 135 operadores de los programas del Instituto, para atender personalmente cada una de las necesidades e inquietudes de quienes trabajan por la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de manera que se puedan plantear nuevas acciones para el fortalecimiento de los servicios de la Entidad.

“Con la ruta CRECE estamos llegando a cada una de las 33 regionales del ICBF, para decirles a nuestros funcionarios y operadores que no están solos y que cuentan con todo nuestro apoyo para sacar adelante cada proceso y cada acción que nos permita brindar un servicio de calidad a las familias colombianas”, puntualizó la funcionaria.

Este año, el ICBF invierte en el departamento del Atlántico un total de $200.183 millones en la atención de 173.842 niñas, niños, adolescentes y sus familias a través de los programas de prevención y protección de la Entidad.