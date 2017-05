El canal humanitario es urgente para que no se siga manifestando un genocidio en Venezuela

El canal humanitario es urgente para que no se siga manifestando un genocidio en Venezuela

La activista de derechos humanos venezolana, Lilian Tintori de López, destacó desde la marcha por la salud, la urgencia de que el Ejecutivo nacional abra un canal humanitario “que permita la entrada de insumos médicos y medicinas para poder salvar vidas frente a la crisis humanitaria que hay en el país”.

En apoyo a los cientos de galenos que participaron en la marcha #PorLaSaludYLaVida, Tintori destacó que la lucha es por el rescate de la democracia en Venezuela y por lograr “apertura de un canal humanitario, libertad para los presos políticos, respeto a la Asamblea Nacional y elecciones este año para escoger nuestro futuro de forma pacífica”.

Tintori, quien desarrolló una campaña humanitaria llamada Rescate Venezuela, con la cual recolectó insumos médicos en 11 ciudades del mundo y realizó entregas a más de 30 centros de salud públicos, ambulatorios y casa hogares, manifestó que “hoy los médicos y enfermeras se movilizaron porque queremos un canal humanitario, tenemos más de un año trabajando para que haya un canal humanitario porque hay 75% de escasez de insumos medicos y 95% de escasez de medicinas de alto costo”.

Así mismo aseguró que “esta dictadura es tan cruel e inhumana que le ha quitado el trabajo a los médicos de salvar a un niño o un joven enfermo. En Venezuela los médicos no pueden trabajar y no pueden salvar vidas porque no hay insumos ni medicinas en los hospitales”, expresó Tintori.