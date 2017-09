El Papa Francisco bendijo el Cristo de Bojayá o imagen del ‘Cristo mutilado’, que perdió las piernas y los brazos durante la explosión, en el año 2002, de un cilindro-bomba en la iglesia de esta localidad del Chocó, durante un enfrentamiento entre la guerrilla de las Farc y los paramilitares.

El acto de bendición se cumplió en el marco del Gran Encuentro de Oración por la Reconciliación Nacional, que lideró el Santo Padre en el Parque Las Malocas de Villavicencio.

“Nos reunimos a los pies del Crucificado de Bojayá, que el 2 de mayo de 2002 presenció y sufrió la masacre de decenas de personas refugiadas en su iglesia. Esta imagen tiene un fuerte valor simbólico y espiritual. Al mirarla contemplamos no sólo lo que ocurrió aquel día, sino también tanto dolor, tanta muerte, tantas vidas rotas y tanta sangre derramada en la Colombia de los últimos decenios”, dijo el Santo Padre.

“Ver a Cristo así, mutilado y herido, nos interpela. Ya no tiene brazos y su cuerpo ya no está, pero conserva su rostro y con él nos mira y nos ama. Cristo roto y amputado, para nosotros es «más Cristo» aún, porque nos muestra una vez más que Él vino para sufrir por su pueblo y con su pueblo; y para enseñarnos también que el odio no tiene la última palabra, que el amor es más fuerte que la muerte y la violencia. Nos enseña a transformar el dolor en fuente de vida y resurrección, para que junto a Él y con Él aprendamos la fuerza del perdón, la grandeza del amor”, dijo.