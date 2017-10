La paz no nos puede quedar grande”: Cristo

“Por más firmemos acuerdos de paz y acabemos con el conflicto, en las almas y en los corazones de muchos colombianos nos falta mucho para alcanzar la reconciliación. Tenemos que avanzar más y seguramente nos tomará varios años. Actitudes cómo esta no le hacen bien al país y no permiten el desarrollo del país”, precandidato Liberal a la Presidencia de la República, Juan Fernando Cristo

En el Congreso Nacional de Acopi realizado en Cartagena, el precandidato Liberal a la Presidencia de la República, Juan Fernando Cristo, aseguró que cualquier colombiano puede tener una opinión distinta o simplemente no compartir que un excombatiente asista al Congreso de la República, pero que era un mal mensaje que la sociedad acudiera a los insultos y a las ofensas.

“Los que estamos necesitando todos los colombianos en su conjunto son unas muy altas dosis de reconciliación en Colombia. Los señores de las Farc se desarmaron, conformaron un partido político y podrán participar en las elecciones y tendrán curules en el Congreso de la República. También, la Corte Constitucional ratificó la validez jurídica de los acuerdos” aseguró Cristo, ante la pregunta de los medios de comunicación sobre el rechazo airado que generó la presencia de un miembro del Secretariado de las Farc en el Congreso de la República.

“Yo he venido teniendo una preocupación y es que por más firmemos acuerdos de paz y acabemos con el conflicto, en las almas y en los corazones de muchos colombianos nos falta mucho para alcanzar la reconciliación. Tenemos que avanzar más y seguramente nos tomará varios años. Actitudes cómo esta no le hacen bien al país y no permiten el desarrollo del país.

Este viernes el exministro participará a las 5pm. en el foro “Proceso de paz y lo que no se sabe de las víctimas y la justicia, en el Club del Comercio en Bucaramanga.