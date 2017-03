En el marco del Día Internacional de las Mujeres que se conmemora este miércoles 8 de marzo, la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Ángela María Robledo y la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado, convocan a la audiencia pública Reconociendo el aporte económico y de cuidado de las mujeres colombianas.

Distintos estudios indican que el 90% de las mujeres dedica 9 horas diarias al trabajo doméstico no remunerado con un impacto en el PIB de unos 120 billones de pesos anuales, una sobrecarga laboral para las mujeres que ni se reconoce, ni se remunera; ningún sector del país tiene este peso en la economía nacional.

Un estudio adelantado por el DANE entre los años 2007 y 2010 permitió develar que el promedio de carga total de trabajo, incluyendo actividades remuneradas y no remuneradas, adelantado por las mujeres fue de 72,4 horas semanales y de 61,6 horas semanales para los hombres. Este 14% de diferencia, en horas de trabajo constatan no solo las dobles y triples jornadas que asumen muchas mujeres en Colombia, sino también la enorme invisibilidad que ha tenido el trabajo no remunerado que realizan en sus hogares.

