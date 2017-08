El presente Proyecto de Ley tiene como objeto establecer y regular la prestación de los servicios educativos bajo la modalidad abierta y a distancia en la educación básica y media formal y no formal con el fin de garantizar el derecho constitucional a la educación, promoviendo y desarrollando la autonomía del aprendizaje.

En términos generales lo que proponemos es incluir en la ley general de educación la modalidad abierta y a distancia que corresponde a los ambientes diferentes al escolar, al respecto, consideramos que al aplicarse esta ley no descuidamos el tema de la calidad ya que exigimos que las instituciones educativas del orden oficial o privado que implementen estas modalidades de atención educativa, deberán contar con una planta física adecuada propia o mediante convenio para atender los requerimientos de asistencia presencial que deben cumplir los estudiantes.

Igualmente las instituciones que adopten esta modalidad deberán contar con estructuras tecnológicas que les permita entre otras cosas hacer uso de las redes telemáticas como entorno principal, en el cual se lleven a cabo todas o como mínimo el noventa por ciento (90%) de las actividades académicas, además de Contar con un programa estructurado que permita el desarrollo de las actividades de formación académica, la utilización efectiva de mediaciones pedagógicas, didácticas y de evaluación del aprendizaje y Garantizar el uso de formas de interacción apropiadas que apoyen y fomenten el desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo.

Lo que queremos es generar nuevas herramientas que le permitan al país salir de la cifra de analfabetismo que el caso de Colombia, no deja de sorprender y preocupar que para el 2015 nos encontrábamos con el 5.7% de la población no sabe leer ni escribir.

Tenemos como propósito facilitar el acceso a la educación formal y no formal a poblaciones de estudiantes con requerimientos y necesidades especiales que abandonaron sus estudios y a quienes el sistema educativo del país, mediante la modalidad abierta o a distancia, les permitirá el regreso a clases, de forma continua y de manera pertinente a su situación social, invitándoles de una manera atractiva y viable para ellos regresar al colegio.

Este regreso que en la actualidad se percibe como un imposible por las condiciones de vida que ostentan quienes no saben leer o escribir o no han terminado su bachillerato, la que se suma a la carencia de regulación de esta modalidad educativa en el desarrollo de la educación básica y media formal y no formal.