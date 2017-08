El alcalde Enrique Peñalosa informó que el reajuste de tarifas para el Relleno Sanitario Doña Juana es necesario para garantizar su perfecta operación y hacer las mejoras en infraestructura que necesitan los bogotanos y la ciudad.

Actualmente los ciudadanos en su factura del Acueducto pagan dos tarifas: por un lado lo correspondiente al servicio del agua y por otro lado la tarifa de aseo. Dentro de esta tarifa de aseo se encuentra un porcentaje que va al relleno sanitario. “La tarifa que se paga al relleno es mínima dentro del costo total de lo que pagan los habitantes de la ciudad por el servicio de aseo”, señaló el alcalde.

La tarifa por disposición que se paga en Bogotá, frente a otras tarifas cobradas en ciudades como Cali, Medellín y Barranquilla, es significativamente inferior e insuficiente: “La tarifa que tiene hoy el relleno Doña Juana está muy por debajo de todas las tarifas de rellenos en Colombia y de otras ciudades de América Latina”, indicó Peñalosa.

Manifestó además que este problema de recursos se debe solucionar, ya que el relleno debe funcionar de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos. “Necesitamos un relleno que funcione perfectamente, que no sigamos teniendo esos problemas que se han presentado como el derrumbe de 2015, que generó los problemas que se presentaron esta semana. Que las vías estén en buen estado, que los camiones entren y salgan rápidamente y no se queden atascados, que no se demoren…”, sostuvo el mandatario de la ciudad.