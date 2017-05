El Presidente de la Alianza Verde y Concejal de Bogotá, Antonio Sanguino, conoció un borrador de demanda donde el Alcalde Enrique Peñalosa Londoño y su secretaria jurídica Dalila Astrid Hernández Corzo, pretenden interponer una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra el artículo segundo de la Ley 1825 de 2017, que crea la emisión de la estampilla para la financiación de la infraestructura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y para la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

“La Administración Distrital considera que ese recaudo es inconstitucional y que tenga como destino financiar infraestructura de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Me parece una actitud absolutamente mezquina y poco sensible con la educación pública superior que ofrece la ciudad. No puedo calificarlo de otra manera.”, puntualizó Sanguino.