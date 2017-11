La productora Ivonne Torres y Juan Carvajal, cofundador y director artístico del Festival de Cine Independiente de Bogotá, IndieBo y del Colombian Film Festival en New York, llegan a la capital colombiana con una nueva apuesta que rememora la nostalgia de los clásicos del séptimo arte con la primera versión del Festival de las películas que vivirán por siempre: The Classics, que se llevará a cabo del 10 al 13 de noviembre en Cine Colombia Avenida Chile en la capital colombiana.

Serán cuatro días inolvidables, en donde los amantes del cine se reencontrarán con obras clásicas restauradas, coincidiendo con las nuevas generaciones, que verán por vez primera y con la calidad en la que fueron estrenadas, estas joyas de la cinematografía mundial. “Es un gran momento para observar la historia del cine y para todas las generaciones descubrir grandes directores que han hecho películas inolvidables. Estas películas, merecen ser disfrutadas en el lugar al que pertenecen: la gran pantalla”, asegura Juan Carvajal.

Con el apoyo de la fundación de Martin Scorsese, The Film Foundation se creó este festival itinerante para llevar clásicos no solamente a Bogotá sino el proyecto también contempla la presentación de estas obras maestras del cine en otras ciudades del mundo.

“Es muy emocionante para nosotros que las restauraciones respaldadas por The Film Foundation sean proyectadas en Bogotá como parte de The Classics. El cine es un lenguaje universal y la presentaron de estas joyas cinematográficas en los cines inspira, educa y entretiene a los cinéfilos de todas las edades. Estamos agradecidos con The Classics por su increíble compromiso de conservar viva la experiencia del cine”. Margaret Bodde, Directora Ejecutiva de The Film Foundation.

Un gran board honórifico respalda esta nueva iniciativa en donde se destacan grandes figuras de la cinematografia mundial como : Ed Lachman (Carol, The Virgin Suicides, Wonderstruck) , Sean Baker (Tangerine, Scarlett, The Florida Project), Felipe Aljure (People of the Universal Colombian Dream), Trey Edwards (Krisha, It Comes at Night), Mike Hausman (Gangs of New York, Amadeus), Chris Newman (The Exorcist, Amadeus, The English Patient), Ciro Guerra (Embrace of the Serpent) Peter Webber (Girl with a Pearl Earring, Hannibal Rasing) Scott Veltri, Warrington Hudlin (Boomerang, Katrina) y Munir Falah president de Cine Colombia.

“Es inspirador y apasionante en esta era de recompensa inmediata y entretenimiento superfluo tener un festival que rinde tributo a calicós temporales del cine, ofreciéndonos la oportunidad de verles con una nueva audiencia en la gran pantalla, tal y como estaba destinado en un principio por sus directores” Peter Webber, miembro del board.

“Me siento muy feliz de hacer parte de The Classics, un festival que celebra la historia del cine. Nuestras jóvenes audiencias merecen ver aquellos films con una presentación y restauración adecuada, y así no serán prontamente olvidadas” Sean Beaker, miembro del board.

“El cine se reinventa mirando hacia atrás para mirar hacia el futuro” Ed Lachman, Miembro del board.

El Festival de las películas que vivirán por siempre: The Classics rendirá homenaje a tantos talentos nuestros que han construido la historia audiovisual de nuestro país como Francisco Norden, Camila loboguerrero, Mario Ribero, Mario Mittotti, Lisandro Duque, Ciro Durán, Gustavo Nieto Roa & Jorge Alí Triana entre otros; además de los actores veteranos que son parte esencial de nuestra memoria audiovisual.