El entrenador del Barcelona Luis Enrique Martínez se retira, el técnico aseguro que ” No voy a renovar mi contrato a final de temporada” . En la pretemporada hablé con Albert Soler y Robert Fernández y les dije que había esta posibilidad, y ellos me dijeron que no tuviera prisa. Ahora ha llegado el momento de tomar la decisión y anunciarlo.

” Quiero descansar ” dijo el técnico , en rueda de prensa, quiero agradecer al club por la oportunidad que me dieron en su momento, es una idea bien meditada y pensada, además soy fiel a mis pensamientos , dijo.

