Un contundente llamado a la Administración , hizo hoy el Conejal Roger Carrillo Campo del Partido Conservador durante el Debate al Cupo de Endeudamiento presentado ante el Concejo de Bogotá “ Es necesario que la Administración piense en la construcción de un Tranvía Eléctrico que genera menor impacto ambiental, dejaré constancia de mi oposición a la construcción de Transmilenio por la carrera 7ª, apenas están en los rediseños y no conocemos los estudios sobre el impacto ambiental, ni el costo real de esta obra”

El concejal Carrillo Campo recordó que durante tres administraciones en los últimos 12 años se ha fracasado con esa pretensión, aunque hace salvedad puede acompañar el Cupo de endeudamiento debido al déficit que presenta el Plan de Desarrollo .