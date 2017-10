El Concejal Roger Carrillo Campo del Partido Conservador autor del Acuerdo Transitorio que otorga beneficios a los contribuyentes morosos con el Distrito, recordó hoy, que se está venciendo el segundo plazo para ponerse al día.

El cabildante resaltó que hasta el 31 de este mes, los deudores podrán beneficiarse “Este no ha sido un premio a los que no pagan, es un incentivo a quienes quieren, pero no han podido pagar por diversas circunstancias, para aquellos que tienen dificultades para el pago de sus impuestos del año 2014 y anteriores, así, reciben descuento especial de hasta el 40 %.

El conservador además recordó, que el primer plazo para este beneficio venció el 31 de marzo, en el cual los contribuyentes recibieron un descuento del 60 % por lo que cerca de 40.000 personas se pusieron al día y así el distrito percibió dineros de difícil recaudo “ Cerca de 127.661 personas tenían deudas cobrables del año 2014 y años anteriores, dineros que pudieran destinarse a algunos sectores de la población que los requiere, el ejemplo más claro son los $ 240.000 millones recaudados en el 2015 por los incentivos tributarios de ese año, contra $92.836 millones de la vigencia 2016”.