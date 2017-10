Catalogando a la pólvora como un gran problema que se sigue presentando Bogotá, el concejal Jorge Torres inició así su tradicional campaña de fin de año con la cual buscan desincentivar su uso con el firme propósito de disminuir los 57 casos que se presentaron en diciembre de 2016 y enero de 2017 y a su vez lanzando una gran crítica a los productores de pólvora quienes no se hacen corresponsables por las lesiones que producen sus productos.

El cabildante de la Alianza Verde quien promovió el IV Simposio de prevención de lesiones por pólvora de pirotecnia que efectuó la Secretaría de Salud, declaró que “la pólvora es un gran problema que tiene nuestra ciudad y la única forma para finalizarlo es mediante un cambio cultural. Tenemos que aprender a celebrar sin pólvora, a compartir sin necesidad de exponer nuestra integridad ni la vida de nuestros familiares o de personas que por casualidad se encuentran en un sitio a donde puede llegar algún elemento y herirnos bien sea de gravedad o de manera superficial”, indicó el concejal durante el evento.

La crítica del concejal Torres se enfatiza en que de los dividendos que se reportan por la venta de pólvora, nada va destinado a un fondo que busque resarcir a las víctimas o coadyuvar en su recuperación.

“El sistema de salud como está hoy planteado nos demuestra que la atención se efectúa en una primera etapa, pero después se abandona a quien sufre la lesión. Entonces nos preguntamos cuál es el roll de los polvoreros: ellos se quedan con las grandes utilidades de este negocio y no tienen ningún tipo de responsabilidad social, como se diría en la calle no se meten la mano al bolsillo. No hay unos aportes para un fondo pro niños y personas quemadas con pólvora”, señaló.